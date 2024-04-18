У ЦПД заявили про блокування низки каналів у TikTok: які акаунти вже недоступні

Центр протидії дезінформації оприлюднив список із 83 TikTok-каналів, що поширюють російську пропаганду, 24 із яких уже заблоковано.

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В Україні стартував процес блокування каналів у соціальній мережі TikTok, які використовувалися для поширення пропаганди Російської Федерації. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України (ЦПД РНБО).

Як зазначають у ЦПД, наразі в країні вже організовано доступ до 24 каналів, які транслювали наративи РФ. Серед каналів виділяють: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші.

ЦПД заблокував 24 канали в TikTok

"Робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває", — зазначили в ЦПД.

У відомства також закликали громадян надсилати посилання на відомі їм російські пропагандистські канали в TikTok за електронною адресою [email protected]

Раніше ЦПД також оприлюднив список TikTok-акаунтів, які поширюють ворожу дезінформацію. Станом на 15 квітня в переліку значилося 83 канали.

Список каналів, що поширюють пропаганду РФ Фото: ЦПД

Список каналів, що поширюють пропаганду РФ Фото: ЦПД

Нагадаємо, 16 квітня в ГУР повідомили, що в TikTok з'явилася велика кількість відеороликів, де чоловіки, які нібито ухилилися від мобілізації, показують своє спокійне життя за кордоном. За даними розвідки, подібні меседжі "розганяють" боти і це свідчить про сплановану спецоперацію росіян проти українців.

Крім того, 10 квітня в ЦПД спростували інформацію про те, що в Україні нібито розглядають мобілізацію жінок до лав ЗСУ. У відомстві заявили, що це питання не стоїть на порядку денному.