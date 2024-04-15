ЦПД назвав акаунти у соцмережі Х, через які поширюється пропаганда РФ: перелік

Перелік містить 66 каналів, через які російська пропаганда поширює дезінформацію, проводить ІПСО і в такий спосіб намагається формувати громадську думку в українському суспільстві.

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Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (ЦПД РНБО) і департамент кіберзахисту Служби безпеки України станом на понеділок, 15 квітня, склали список ворожих акаунтів у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Про це повідомляється на сайті ЦПД.

Список містить 66 каналів, через які російська пропаганда поширює ворожу дезінформацію, проводить свої ІПСО і в такий спосіб намагається формувати громадську думку в українському суспільстві.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Серед ворожих твіт-акаунтів — канали, що належать адміністрації президента РФ, російським посадовцям, зокрема Дмитру Медведєву, Дмитру Рогозіну, пропагандистам-поплічникам Кремля Володимиру Соловйову, Маргариті Симоньян, Ользі Скабєєвій, зрадникам Олегу Царьову, Анатолію Шарію, воєнкорам, російським пропагандистським медіа на кшталт RT, Вести, РИА Новости, Газета.Ru та ін.

Такі списки, як зазначають у ЦПД, необхідні для того, аби допомогти користувачам соцмереж уникати каналів, через які поширюється ворожа дезінформація та маніпуляції, та розрізняти достовірну інформацію від фейків.

Крім того, Центр протидії дезінформації закликав до широкого загалу повідомляти на пошту [email protected] про сторінки у соцмережах, через які розповсюджуються російські дезінформаційні кампанії, але яких поки що немає у списку ЦПД.

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Нагадаємо, Фокус писав, що, за інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, яку він озвучив наприкінці березня, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль Харків.

Крім того, 5 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Міністерство закордонних справ РФ видало черговий фейк, в якому заявило, що під час телефонної розмови між міністрами оборони Франції та Росії було "відзначено готовність до діалогу між країнами щодо України".