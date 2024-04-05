"Можна буде дотиснути": Подоляк викрив фейк РФ про готовність Франції до діалогу щодо України

За словами радника глави Офісу президента, він не зовсім розуміє, навіщо Захід продовжує підтримувати контакти з Москвою, адже для Кремля такий крок — демонстрація слабкості. Противник намагається використати це у своїх цілях.

Related video

У ворожому Міністерстві закордонних справ заявили, що під час телефонної розмови між міністрами оборони Франції та Росії було "відзначено готовність до діалогу між країнами щодо України". Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" заявив, що це не відповідає дійсності, оскільки Кремль видав черговий фейк.

За його словами, все що повідомив противник після телефонного діалогу між Себастьяном Лекорню і Сергієм Шойгу — фейк. Він загалом не зовсім розуміє, навіщо продовжувати якісь контакти з Москвою.

Важливо

Готові до діалогу: Шойгу заговорив про "Стамбульську мирну ініціативу" з Україною

"Вони вважають — щойно ви починаєте з ними діалог, ви демонструєте слабкість і вас можна буде дотиснути, тобто принизити тощо. Але, якщо не вдасться дотиснути безпосередньо в розмові, то тоді можна буде оббрехати вас тими чи іншими фейками. Це стандартна практика Росії... Безумовно, ніхто там не мав жодних розмов про можливість діалогу і щодо України, і взагалі щодо будь-якого іншого діалогу. Тому спокійно до цього ставимося", — заявив Михайло Подоляк.

Інформація, яку поширили в російському МЗС, є фейковою і не матиме жодного впливу на процеси, що відбуваються. Саме дипломатичне відомство радник глави ОП назвав "міністерством пропаганди", а всі ті, хто захоче мати якісь контакти з Росією, наражаються на небезпеку. Противник намагатиметься тиснути психологічно.

"У мене питання до таких суб'єктивних, як ця Захарова. Ви знаєте, коли і що буде на території України, але чомусь ви взагалі не знали, що хтось буде робити теракт у "Крокусі", — підсумував Михайло Подоляк.

Дивитися з: 42:45

Нагадаємо, 3 квітня в російському МЗС заявили, що Франція нібито готує приблизно 1500 солдатів для відправки в Україну. За словами представниці відомства Марії Захарової, командування французького іноземного легіону вже нібито затвердило склад батальйонно-тактичної групи. У квітні військові будуть у повній бойовій готовності.