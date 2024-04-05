"Можно будет дожать": Подоляк разоблачил фейк РФ о готовности Франции к диалогу по Украине

По словам советника главы Офиса президента, он не совсем понимает, зачем Запад продолжает поддерживать контакты с Москвой, ведь для Кремля такой шаг - демонстрация слабости. Противник пытается использовать это в своих целях.

Related video

Во вражеском Министерстве иностранных дел заявили, что во время телефонного разговора между министрами обороны Франции и России была "отмечена готовность к диалогу между странами по Украине". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" заявил, что это не соответствует действительности, поскольку Кремль выдал очередной фейк.

По его словам, все что сообщил противник после телефонного диалога между Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу — фейк. Он в принципе не совсем понимает, зачем продолжать какие-то контакты с Москвой.

Важно

Готовы к диалогу: Шойгу заговорил о "Стамбульской мирной инициативе" с Украиной

"Они считают — только вы начинаете с ними диалог, вы демонстрируете слабость и вас можно будет дожать, то есть унизить и тому подобное. Но, если не удастся дожать непосредственно в разговоре, то тогда можно будет оболгать вас теми или иными фейками. Это стандартная практика России… Безусловно, никто там не имел никаких разговоров о возможности диалога и по Украине, и вообще в отношении любого другого диалога. Поэтому спокойно к этому относимся", — заявил Михаил Подоляк.

Информация, которую распространили в российском МИД, является фейковой и не будет иметь никакого влияния на происходящие процессы. Само дипломатическое ведомство советник главы ОП назвал "министерством пропаганды", а все те, кто захочет иметь какие-то контакты с Россией, подвергаются опасности. Противник будет пытаться давить психологически.

"У меня вопрос к таким субъективным, как эта Захарова. Вы знаете, когда и что будет на территории Украины, но почему-то вы вообще не знали, что кто-то будет делать теракт в "Крокусе", — подытожил Михаил Подоляк.

Смотреть с: 42:45

Напомним, 3 апреля в российском МИД заявили, что Франция якобы готовит около 1500 солдат для отправки в Украину. По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, командование французского иностранного легиона уже якобы утвердило состав батальонно-тактической группы. В апреле военные будут в полной боевой готовности.