ЦПД назвал аккаунты в соцсети Х, через которые распространяется пропаганда РФ: перечень

Перечень содержит 66 каналов, через которые российская пропаганда распространяет дезинформацию, проводит ИПСО и таким образом пытается формировать общественное мнение в украинском обществе.

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Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО) и департамент киберзащиты Службы безопасности Украины по состоянию на понедельник, 15 апреля, составили список враждебных аккаунтов в социальной сети Х (бывшей Twitter). Об этом сообщается на сайте ЦПД.

Список содержит 66 каналов, через которые российская пропаганда распространяет враждебную дезинформацию, проводит свои ИПСО и таким образом пытается формировать общественное мнение в украинском обществе.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Среди враждебных твит-аккаунтов — каналы, принадлежащие администрации президента РФ, российским чиновникам, в частности Дмитрию Медведеву, Дмитрию Рогозину, пропагандистам-приспешникам Кремля Владимиру Соловьеву, Маргарите Симоньян, Ольге Скабеевой, предателям Олегу Цареву, Анатолию Шарию, военкорам, российским пропагандистским медиа вроде RT, Вести, РИА Новости, Газета.Ru и др.

Такие списки, как отмечают в ЦПД, необходимы для того, чтобы помочь пользователям соцсетей избегать каналы, через которые распространяется враждебная дезинформация и манипуляции, и отличать достоверную информацию от фейков.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации призвал широкую общественность сообщать на почту [email protected] о страницах в соцсетях, через которые распространяются российские дезинформационные кампании, но которых пока нет в списке ЦПД.

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Напомним, Фокус писал, что, по информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, которую он озвучил в конце марта, у противника абсолютно нет ресурсов на то, чтобы взять под свой контроль Харьков.

Кроме того, 5 апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Министерство иностранных дел РФ выдало очередной фейк, в котором заявило, что во время телефонного разговора между министрами обороны Франции и России была "отмечена готовность к диалогу между странами по Украине".