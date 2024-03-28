"Запустят плеяду фейков": в ЦПД предупредили о действиях РФ накануне нового наступления к лету

Российские оккупанты распространяют дезинформацию о том, что ВСУ не то, что "не способны дойти до границ 1991 года, но даже удержать то, что есть".

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Российские оккупанты готовят масштабную кампанию по дезинформации украинцев и дискредитации ВСУ на фоне попытки нового наступления в мае-июне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире проекта "Тема з Мосейчук".

Он рассказал, что захватчики будут стремиться внушить, что ВСУ не то, что "не способны дойти до границ 1991 года, но даже удержать то, что есть". Параллельно с этим можно слышать и предложения по договоренностям.

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Оккупанты будут распространять фейки о бунтах в украинской армии. По словам Коваленко, они придумывают различные истории о бунтах офицерского состава против нового главнокомандующего.

"Там очень богатая плеяда фейков", — пояснил специалист.

За основу кампании россияне будут брать определенные события на фронте и в тылу ВСУ, "раздувать" настоящие масштабы причиненного ущерба. Коваленко обратил внимание на недавние удары по украинским областям и оперативное распространение дезинформации относительно российских наступлений.

"Удар КАБом по Харькову — за этим сразу же облако, что 350 тысяч, которых не существует, но которые пойдут в Харьков. Удар по Сумской области — за этим облако, что там есть 100 тысяч людей каких-то, которые соберутся и пойдут на Сумы", — добавил Коваленко.

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Наступление России и заявление Зеленского

В планах Кремля, как заявил президент Владимир Зеленский, начать наступательную операцию не позднее июня 2024 года. По его словам, военным уже сейчас нужна помощь для того, чтобы подготовить солдат к отражению атак со стороны РФ. Однако из-за того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на фронте, партнеры Киева считают, что у ВСУ есть силы.

Напомним, 28 марта Зеленский заявил, что системы Patriot, которые сейчас в Украине, передали не США, а другие страны. По его словам, Украине нужны дальнобойные ракеты и больше систем Patriot, а паритет в артиллерии позволит начать наступательные действия.