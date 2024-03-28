Харьков и Сумы под угрозой из-за мобилизации в РФ: когда враг соберет армию (видео)

300 тысяч бойцов для наступления на крупные города собрать и подготовить быстро у оккупантов не получится. Если мы разберемся и успеем с собственной мобилизацией, тогда Харьков или Сумы будут в безопасности, а если нет, то прогноз плохой, отмечает ветеран АТО Евгений Дикий.

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Имеющимися силами, которыми сейчас оперируют оккупанты на фронте, они не способны не только захватить крупные города Украины, но даже значительно продвинуться в их сторону. Но все кардинально может измениться уже летом, потому что официально мобилизация у них не заканчивалась с прошлого года и к лету они способны действительно подготовить около 300 тысяч солдат, что уже действительно создает угрозу украинским мегаполисам. Об этом в интервью Фокусу заявил ветеран АТО Евгений Дикий.

Это не значит, что харьковчане или жители Сум могут быть спокойными, ведь бомбардировка оккупантов украинских городов продолжается, отмечает эксперт. Между тем россияне активно работают над привлечением мобилизационного ресурса.

"У оккупантов на складах много ФАБов, и хотя эти авиабомбы есть, но очередных бурят для наземного наступления уже нет, — акцентирует Дикий, — Однако, это лишь вопрос времени, ведь мобилизационный ресурс России никуда не делся".

Москва способна привлечь много людей просто за деньги на контракт, потому что там еще много миллионов жителей, которые до сих пор удивляются унитазам в квартирах, как бы это не смешно звучало в 21 веке, говорит ветеран АТО. Это легко объясняется действительно тектоническим социальным и финансовым разломом между жителями Москвы и так называемого "замкадья".

"Всегда была разница между РФ и Европой, но оказалось, что есть большая разница эта разница между Москвой и регионами, — говорит Дикий, — Среди граждан России действительно много людей, для которых увидеть унитаз, выкрутить его и привезти домой — это достаточная мотивация, чтобы идти на "мясные штурмы"".

Но со временем и "любителей унитазов" уже стало не хватать, чтобы заткнуть дыры из-за огромных потерь, поэтому в армию РФ начали привлекать индусов, мигрантов и кого угодно, говорит военный. Бойцы из них были плохие, но это устраивало Кремль, чтобы не раскачивать социум перед переизбранием Путина.

"А вот теперь им пойдут повестки, потому что просто проголосовать за "царя" недостаточно, а надо еще и жизнь положить, — отмечает Дикий, — И хотя соответствующий приказ минобороны РФ официально нигде не подтвержден, но оно и не обязано это делать. Эти 300 тысяч мобилизованных — вполне реальная цифра, ведь в 22-м они схватили 450 тысяч человек".

Хорошая новость в том, что одномоментно эти 300 тысяч набрать и подготовить невозможно, отмечает ветеран АТО. Полная подготовка продлится где-то до июня-августа и вот тогда оккупанты действительно будут способны напасть на крупные города Украины.

"Сейчас вопрос в том, сделаем ли мы все зависящее от нас, чтобы оккупация мегаполисов стала для врага невозможной, — отмечает Дикий, — Вопрос украинской мобилизации является сегодня просто риторическим. Если мы разберемся и успеем с собственной мобилизацией, тогда Харьков или Сумы будут в безопасности, а если нет, то прогноз здесь плохой".

Напомним, 25 марта сообщалось, что РФ создаст 2 новые армии, однако они с большой вероятностью столкнутся с серьезными проблемами. По данным британской разведки, противнику ранее удавалось укомплектовывать подразделения личным составом, однако со всем остальным ВС РФ регулярно испытывают трудности.