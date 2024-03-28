Харків і Суми під загрозою через мобілізацію в РФ: коли ворог збере армію (відео)

300 тисяч бійців для наступу на великі міста зібрати й підготувати швидко в окупантів не вийде. Якщо ми розберемося та встигнемо з власною мобілізацією, тоді Харків чи Суми будуть у безпеці, а якщо ні, то прогноз поганий, зазначає ветеран АТО Євген Дикий.

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Наявними силами, якими зараз оперують окупанти на фронті, вони не здатні не те що захопити великі міста України, а й навіть значно просунутися в їхній бік. Але все кардинально може змінитися вже влітку, бо офіційно мобілізація в них не закінчувалася з минулого року, і до літа вони здатні дійсно підготувати близька 300 тисяч солдатів, що вже дійсно створює загрозу українським мегаполісам. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив ветеран АТО Євген Дикий.

Це не значить, що харків'яни чи мешканці Сум можуть бути спокійними, адже бомбардування окупантів українських міст продовжується, зазначає експерт. Водночас росіяни активно працюють над залучанням мобілізаційного ресурсу.

"В окупантів на складах багато ФАБів, і хоча ці авіабомби є, але чергових бурятів для наземного наступу вже не має, — акцентує Дикий. — Проте це лише питання часу, адже мобілізаційний ресурс Росії нікуди не подівся".

Москва здатна залучити багато людей просто за гроші на контракт, бо там ще багато мільйонів мешканців, які досі дивуються унітазам у квартирах, як би це не смішно звучало у 21 столітті, каже ветеран АТО. Це легко пояснюється дійсно тектонічним соціальним і фінансовим розломом між мешканцями Москви й так званого "замкад'я".

"Зажди була різниця між РФ і Європою, але виявилося, що є велика різниця оця різниця між Москвою та регіонами, — каже Дикий. — Серед громадян Росії дійсно багато людей, для яких побачити унітаз, викрутити його та привезти додому — це достатня мотивація, щоб іти на "м'ясні штурми".

Але з часом і "любителів унітазів" уже стало не вистачати, щоб заткнути діри через величезні втрати, тому в армію РФ почали залучати індусів, мігрантів і кого завгодно, каже військовий. Бійці з них були погані, але це влаштовувало Кремль, щоб не розгойдувати соціум перед переобранням Путіна.

"А ось тепер їм підуть повістки, бо просто проголосувати за "царя" недостатньо, а треба ще й життя покласти, — зазначає Дикий. — І хоча відповідний наказ Міноборони РФ офіційно ніде не підтверджений, але воно й не зобов'язане це робити. Ці 300 тисяч мобілізованих — цілком реальна цифра, адже у 22-му вони хапанули 450 тисяч людей".

Хороша новина в тому, що одномоментно ці 300 тисяч набрати й підготувати неможливо, зазначає ветеран АТО. Повна підготовка триватиме десь до червня-серпня, й ось тоді окупанти дійсно будуть здатні напасти на великі міста України.

"Зараз питання в тому, чи зробимо ми все залежне від нас, щоб окупація мегаполісів стала для ворога неможливою, — зазначає Дикий. — Питання української мобілізації на сьогодні просто риторичне. Якщо ми розберемося та встигнемо з власною мобілізацією, тоді Харків чи Суми будуть у безпеці, а якщо ні, то прогноз тут поганий".

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що РФ створить 2 нові армії, однак вони з великою ймовірністю зіштовхнуться із серйозними проблемами. За даними британської розвідки, противнику раніше вдавалося укомплектовувати підрозділи особовим складом, проте з усім іншим ЗС РФ регулярно зазнають труднощів.