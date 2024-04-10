Разжигают разногласия в обществе: россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине, — ЦПД

По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, захватчики продолжают пытаться сорвать рекрутинг, чтобы лишить Силы обороны резервов и ослабить способность к сопротивлению.

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Россияне регулярно распространяют фейки с целью подорвать процесс мобилизации в Украине. В рамках этих кампаний акцентируется внимание на проблемах в ТЦК, при этом их разовые случаи пытаются представить как системные, а военных командующих обвиняют в недостаточной профессиональной подготовке. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

По его словам, такие действия направлены на ослабление боеспособности украинских сил и затруднение их способности к сопротивлению.

Коваленко отметил, что российские информационные кампании акцентируют внимание на якобы отсутствии подготовки у мобилизованных украинцев. Он отметил, что это утверждение является ложным. Кроме того, россияне стремятся сформировать в обществе мнение о том, что защита Родины представляется не как конституционная обязанность, а скорее как наказание.

"Россияне делают акцент на том, что вроде бы мобилизованные не проходят подготовку и их сразу бросают в окоп, являющийся сплошной ложью. Также они стремятся создать в обществе представление о том, что защита Родины – это не конституционная обязанность, а наказание", — отметил он.

В ЦПД отметили, что РФ стремится разжигать разногласия между украинцами с целью дестабилизировать обстановку и ослабить население. Захватчики продолжают активно препятствовать набору в ряды вооруженных сил, чтобы лишить Силы обороны Украины необходимых ресурсов и уменьшить их способность к сопротивлению.

"Именно поэтому с людьми нужно говорить и объяснять основную цель – защититься от агрессора. А также делать все для того, чтобы Силы обороны воспринимались качественной работой", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, что 8 апреля стало известно, какие категории осужденных не будут подлежать мобилизации. Так, в ВСУ не будут мобилизовать граждан, которые были осуждены за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию или ДТП, совершенное под действием алкоголя или наркотиков, со смертельным исходом.