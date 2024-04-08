В Украине могут начать мобилизовать осужденных, однако не всех: в Раде назвали категории

Законопроектом №11079-1 будет запрещено мобилизовать в ВСУ определенные категории осужденных граждан. В частности, тех, кто осужден за преступления против национальной безопасности, рассказал председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Related video

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. По словам его председателя Сергея Ионушаса, призывать будут не всех. Подробнее об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, который позволяет мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", — сказал Сергей Ионушас.

Он отметил, что призывать будет запрещено людей, совершивших преступления против национальной безопасности. Кроме этого, в ряды ВСУ не будут мобилизовать граждан, осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию или ДТП, совершенное под действием алкоголя или наркотиков, со смертельным исходом.

Напомним, 8 апреля член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский рассказал, что благодаря призыву в ВСУ осужденные смогут получить условно-досрочное освобождение. По его словам, в законопроекте прописана процедура согласия заключенных, согласие командиров взять их в подразделения и прохождение ВВК.

20 февраля заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая сообщила, что в Украине размышляли над мобилизацией людей с судимостью, тех, кто отбывает наказание в местах заключения или пожизненно заключенных. Она подчеркнула, что есть преимущество у тех, кто имеет мотивацию.