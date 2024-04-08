Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о мобилизации осужденных, – нардеп

По словам депутата Максима Бужанского, в случае принятия законопроекта, мобилизовавшиеся заключенные получат условно-досрочное освобождение.

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Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект, который позволяет мобилизацию осужденных лиц. Об этом написал член комитета, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале 8 апреля.

Нардеп сообщил, что правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект 11079-1, и разрешить мобилизацию осужденных.

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При этом Бужанский уточнил, что речь не идет о мобилизации тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

"Прописана процедура согласия осужденных, согласия командиров подразделений взять их, прохождения ВЛК", — отметил депутат.

По словам Бужанского, таким образом заключенные смогут получить условно-досрочное освобождение.

Публикация Максима Бужанского

Напомним, 9 марта министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Украине возможна мобилизация осужденных. Соответствующий законопроект уже вскоре могут вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее, 16 февраля, Денис Малюська заявил, что в законопроекте Кабмина о мобилизации предусматривается возможность мобилизации осужденных по их желанию, однако в Министерстве юстиции Украины предлагают не спрашивать согласию таких людей.