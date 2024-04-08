Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію засуджених, — нардеп
За словами депутата Максима Бужанського, у разі ухвалення законопроєкту, ув'язнені, які мобілізувалися, отримають умовно-дострокове звільнення.
Парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити в першому читанні законопроєкт, який дає змогу мобілізацію засуджених осіб. Про це написав член комітету, народний депутат України від партії "Слуга народу" Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі 8 квітня.
Нардеп повідомив, що правоохоронний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт 11079-1, і дозволити мобілізацію засуджених.Важливо
Водночас Бужанський уточнив, що не йдеться про мобілізацію тих, хто скоїв злочини проти основ національної безпеки, убивць, ґвалтівників, педофілів і тих, хто вчинив ДТП зі смертельними наслідками під дією алкоголю або наркотиків.
"Прописано процедуру згоди засуджених, згоди командирів підрозділів взяти їх, проходження ЛКК", — зазначив депутат.
За словами Бужанського, таким чином ув'язнені зможуть отримати умовно-дострокове звільнення.
Нагадаємо, 9 березня міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що в Україні можлива мобілізація засуджених. Відповідний законопроєкт уже незабаром можуть винести на розгляд Верховної Ради.
Раніше, 16 лютого, Денис Малюська заявив, що в законопроєкті Кабміну про мобілізацію передбачено можливість мобілізації засуджених за їхнім бажанням, однак у Міністерстві юстиції України пропонують не питати згоди таких людей.