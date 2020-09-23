Над Киевом пролетали американские конвертопланы СV-22 Osprey

Сегодня, 23 сентября, после полудня над Киевом пролетели американские конвертопланы СV-22 Osprey, участвующие в совместных украино-американских учениях Сил специальных операций "Фикшин Эрчин".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Издание пишет, что воздушные суда пролетели над Днепром достаточно низко, чтобы снять их на видео.

Оптимальными местами для наблюдения за самолетами были Пешеходный мост, Памятник основателям Киева, пляж на Гидропарке, мост возле Арки Дружбы народов и речной порт "Киев".

Американский конвертоплан СV-22 Osprey – это единственная в мире серийная машина, которая является гибридом самолета и вертолета.

Он способен нести на борту 9 тонн груза. V-22 летит в два раза быстрее, чем знаменитый двухмоторный CH-47 "Чинук".

Уникальные преимущества этому летательному аппарату предоставляют его поворотные пропеллеры. Они способны создавать как подъемную силу, так и горизонтальную тягу. В результате Osprey может зависать на месте подобно вертолету.

Фюзеляж имеет достаточную прочность, чтобы выдержать деформации под влиянием двух двигателей весом 437 кг. В конвертоплане использованы композитные материалы, чтобы его вес был меньше, а прочность корпуса – больше. Лопасти пропеллеров складываются, таким образом Osprey может базироваться на авианесущих кораблях.

Напомним, украинские бойцы Сил специальных операций (ССО) провели беспарашютное десантирование с американских конвертопланов Bell V-22 Osprey.