Американские B-52 будут регулярно летать над Украиной, - командование ВВС

Полеты стратегических бомбардировщиков B-52 над Украиной будут иметь постоянный характер. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

14 сентября состоялся пролет трех американских бомбардировщиков В-52Н в сопровождении украинских истребителей над территорией нашей страны к админгранице с аннексированным Крымом. Как сообщается, такое патрулирование теперь будет регулярным: “миссии B-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских ВВС Великобритании,” - сообщают в командовании украинских ВС.

Экипажи бомбардировщиков выполняют задачи по стратегическому и оперативному сдерживанию России. Как подчеркивается в сообщении, “стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ”.

“Стратокрепость” вновь в строю

Шесть американских ядерных бомбардировщиков B-52H Stratofortress были переброшены в Великобританию еще в марте 2019 года. Этот тип бомбардировщиков - одна из составляющих “ядерной триады” США (наравне с баллистическими ракетами и подводными лодками, вооруженными ядерными боеголовками), они находились на службе ВВС США с 1955 по 1991 год, вновь поставлены на боевое дежурство в 2017 году.

Как рассказали в украинском оборонном ведомстве, со времен Холодной войны бомбардировщик прошел ряд модификаций. Самолет может подниматься до высоты 15 километров и нести 31,5 тонны боеприпасов, в том числе ядерные и термоядерные бомбы. Разрабатывался B-52 под задачу доставить два таких заряда на территорию СССР (именно вокруг этих бомбардировщиков разворачиваются события фильма Стэнли Кубрика “Как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу”). Сейчас же его задачи - “значительно шире”.

Помимо B-52, в украинском небе недавно отрабатывали задачи и сверхзвуковые B-1b Lancer, сообщили в Минобороны.

Напомним, первый пролет бомбардировщиков над Украиной из Великобритании к админгранице с Крымом состоялся 4 сентября, было опубликовано видео этого полета. "Стратегические бомбардировщики миссии обеспечивают ознакомление членов экипажей с театром военных действий и возможности интеграции США с союзниками по НАТО и региональными партнерами", – сообщили тогда в Пентагоне.

Во время пролета бомбардировщиков 14 сентября над Черным морем, они были перехвачены четырьмя российскими истребителями. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", – сообщили в Национальном центре управления обороной России, добавив, что американские самолеты не залетали в воздушное пространство Крыма.