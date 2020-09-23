Тищенко вместо Фокина. В Сети ходят слухи об очередной ротации в Трехсторонней контактной группе

Один из анонимных телеграм-каналов сегодня, 23 сентября, написал, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассматривается как кандидат на замену в ТГК Витольда Фокина.

С инициативой такой замены, якобы, выступил сам Тищенко. После проигрыша в борьбе за кресло мэра столицы он хочет новых масштабных проектов.

Источник сообщает, что идея очень нравится Андрею Ермаку. Он считает, что Тищенко зарекомендовал себя как эффективный переговорщик со столичными игроками, а главное – ему можно доверять.

Сам Тищенко в своем телеграмм-канале также 23 сентября опубликовал такой пост: "Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, каждый украинский политик, должен каждое утро задавать себе вопрос – что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги".

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что с его точки зрения самое большое влияние на Зеленского имеет депутат Николай Тищенко.