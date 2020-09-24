Кіт у великому місті. 6 правил відповідального власника
Ласкавий, грайливий і потішний: кіт — відмінний компаньйон! А ще ці тварини чудово почувають себе навіть в невеликій міській квартирі. Звичайно, за умови, що ви задовольняєте фізіологічні, соціальні і поведінкові потреби вашого улюбленця.
Мало просто привести кошеня в будинок і поставити йому мисочки з їжею і водою. Тільки забезпечивши природні потреби тварини, ми виростимо її по-справжньому щасливою. А це, в свою чергу, виведе і наші відносини з вихованцем на новий рівень.
Ідея відповідального володіння домашніми тваринами набирає все більшої популярності у всьому світі. Наприклад, в якийсь момент відомі своєю любов'ю до домашніх вихованців японці зіткнулися з тим, що малогабаритні квартири мегаполісів — не ідеальний простір для їхніх улюбленців. І знайшли досить оригінальне рішення! Багато будівельних компаній Японії продають житло, спочатку спроектоване під кішок. Обладнані під стелею прогулянкові доріжки, котячі двері в кімнати і особливе покриття для підлоги, на якому не залишаються сліди від кігтів — все це дозволяє забезпечити комфорт і тварині, і власнику навіть на крихітній площі. Tokyo Cat Guardian пішла ще далі: компанія здає в оренду квартири, де вже живуть пухнасті вихованці. Що важливо, в квартирах під здачу живуть коти, яких збиралися приспати через невідповідність стандартам породи. Тому орендуючи таке житло, ви не просто отримуєте улюбленця, але і рятуєте йому життя!
Україна поки на шляху до подібних стандартів, однак вже зараз кожен з нас може зробити життя свого чотирилапого улюбленця комфортним — незалежно від кількості квадратних метрів в квартирі. Пропонуємо безпрограшні ідеї!
- Безпека понад усе! Головний недолік міських квартир — незахищені вікна: кіт випадає і гине або травмується. Тому всі балкони повинні бути засклені, а вікна обладнані спеціальними сітками «антикіт». Звичайні антимоскітні не забезпечують належного захисту: коти (особливо великі) легко виламують їх під час стрибка. Також необхідно встановити особливі обмежувачі провітрювання на вікна ( «гребінки»). Вертикальне провітрювання може бути смертельно небезпечним: кіт, побачивши птицю або комаху, застрибує в трикутний зазор між вікном і рамою, в результаті провалюється і гине болісною смертю.
- Оптимальний темперамент. В принципі, для міської квартири підходить будь-яка порода. Орієнтуйтеся на власні переваги і спосіб життя. Наприклад, британські кішки і регдолли дуже спокійні і незалежні, їм не потрібне постійне спілкування з власником, в той час як сіамські кішки, сфінкси, девон-рекси, навпаки, рухливі і люблять суспільство. Довгошерсті кішки вимагають більше часу для догляду, короткошерсті і безшерсті більш невибагливі в цьому плані. Особливості деяких порід вимагають більш пильної уваги до здоров'я вихованців. У будь-якому випадку, чистокровного породистого кота найкраще купувати в хорошому розпліднику — тоді не буде «сюрпризів» ні з зовнішністю, ні зі здоров'ям. А якщо порода для вас — не головне, подаруйте шанс коту або кішці з притулку, де можна обрати собі хвостатого друга з будь-яким забарвленням і характером.
- Тривимірний простір. У природі кішки бігають, стрибають, лазять по деревах, полюють -— словом, активно освоюють навколишній простір у всіх напрямках. В умовах міської квартири таку можливість забезпечать котяче дерево, кігтеточки, прибиті на різних рівнях полички. Крім цього, зараз продаються зовнішні вольєри, які навішуються за вікном. У гарну погоду коти з задоволенням проводять там час, спостерігаючи за світом і дихаючи свіжим повітрям.
- Своє місце в будинку. Дуже важливо, щоб у кожного члена сім'ї був нехай і невеликий, але персональний простір. І коти — не виняток, запевняють фелінологи. Навіть якщо житлова площа не дозволяє встановити велике котяче дерево з будиночком, завжди можна знайти інші ергономічні рішення. Наприклад, облаштувати лежанку в стелажі, обладнати підвісну нішу або гамачок біля підвіконня.
- Профілактика ожиріння. Banfield, одна з найбільших ветеринарних клінік США, повідомляє, що за останні 10 років кількість домашніх котів із зайвою вагою збільшилася на 169%. «Доведено, що ожиріння провокує ряд серйозних недуг і скорочує життя вихованця в середньому на 2,5 роки. Пам'ятайте, що навіть один-два зайвих кілограми у вихованця лягають на його крихітні суглоби і можуть спровокувати артрит. Ожиріння є хронічним захворюванням. Часто розцінюється як найбільш поширена форма неправильного годування. Тому дуже важливо правильно підбирати корм, який буде відповідати фізіологічним потребам тварин. Наприклад, у Royal Canin формули раціонів підібрані з урахуванням породи, віку, способу життя і стану здоров'я вихованця. У тому числі є дієтичні корми для котів із зайвою вагою і ожирінням. Але перш, ніж підбирати корм, обов'язково порадьтеся з ветеринарним лікарем і дотримуйтеся добової норми годування», - каже ветеринарний лікар клініки «SuperVet» Іван Панченко.
- Правильні іграшки. Активні ігри — ще один спосіб підтримки відмінного здоров'я і оптимальної ваги тварини, а також забезпечення необхідного інтелектуального навантаження. Придбайте різні іграшки: вудки для «полювання», ігровий тунель, м'ячики зі звуковими наповнювачами, харчові головоломки. Таким чином, тварина не сумуватиме, навіть коли вас не буде вдома. При цьому намагайтеся грати з вихованцем хоча б двічі на день по 10-15 хвилин — це зміцнить психоемоційний зв'язок між вами.