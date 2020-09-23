Ляшко заявил, что Украина по тестированию на COVID-19 обогнала Польшу: в чем подвох

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по количеству ПЦР-тестов на 100 тысяч населения Украина обогнала Польшу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“За последние две недели Украина проводит тестов больше, чем Польша. Соответственно Украина - 66,3 на 100 тыс. населения, Польша - 47,9. Для сравнения, начинали мы с цифры около 200 исследований. В общем, сейчас 118 лабораторий проводят диагностику методом ПЦР и 374 - методом ИФА,” - отчитался Ляшко.

Всего в Украине было проведено более 2,1 миллиона ПЦР-теста и полтора миллиона ИФА-анализа. Ежедневно проводится более 30 тысяч новых исследований.

По словам Ляшко, ситуация в украинском здравоохранении сейчас “кардинально лучше” по сравнению с мартом, когда в стране начиналось распространение COVID и был введен тотальный карантин.

“Мы говорим о том, что сейчас в Украине есть 35 тысяч коек для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, из них занято 12 тысяч, следовательно, запас мощности есть. Кроме того, еще 16 тысяч перепрофилируются дополнительно. Более 10 тысяч коек уже имеют централизованное подключение к кислороду (в октябре 80% коек будут подключены), в том числе 3265 реанимационных коек или коек интенсивной терапии. Кроме того, в имеющихся кроватей может быть подключено более 4700 мониторов пациента и дополнительно 4354 кислородных концентратора,” - поделился успехами главный санврач.

Количество аппаратов ИВЛ в больницах составляет 5150 единиц, из которых 75 процентов - аппараты среднего и высокого класса. Кроме того, в ближайшее время Украина получит еще сотни единиц кислородных концентраторов от ВОЗ. Таким образом, заключает Ляшко, все госпитализированные с COVID будут иметь доступ к кислородной терапии.

“Правительство делает все возможное, чтобы наша система здравоохранения была в состоянии противостоять пандемии. И в очередной раз подчеркиваю и прошу соблюдать меры индивидуальной защиты. Они просты: носите маски, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию. Эти простые правила спасают жизни!” - резюмировал Ляшко.

Так, да не так

Впрочем, бравурные отчеты главного санврача содержат признаки манипуляции. Согласно данным сайта worldometers.info, собирающего мировые данные по коронавирусу, в Польше за все время проведено 3 миллиона 178 тысяч тестирований (84 тысячи на миллион населения) против 2 миллионов 79 тысяч и 47,6 тысяч на миллион населения в Украине. Понятно, что эти данные могут запаздывать, но абсолютные показатели явно в пользу Польши.

Ляшко, конечно, имел в виду не общую сумму тестов за всю историю борьбы с “короной”, а только за последние две недели. За это время, напомним, показатели официальной заболеваемости в день в нашей стране подскочили, время от времени превышая символический порог в 3 тысячи новых случаев в день.

Так, 23 сентября в Польше выявлено 974 новых заражений, а в Украине - 3497. В свете этого то, что по данным Ляшко в относительных цифрах Украина делает на четверть тестов больше, выглядит уже не так выигрышно. Стоило бы делать тестов в четыре раза больше Польши. Во столько же примерно раз у нас больше заражений (только “официальных”), при сопоставимой численности населения.

Фокус уже разбирал, что осенний взлет темпов распространения “короны” страна встретила с накопившимися системными проблемами с массовым тестированием населения. Мощностей лабораторий стало не хватать, в них накапливались тысячи непротестированных образцов в “очереди”, а доля выявленных больных стабильно достигала 14-15%.

Состоянием на 21 сентября (последняя доступная информация), ситуация в Украине не особо изменилась. За день был проведен 20 781 ПЦР-тест, из них 3 268 показали позитивный результат (доля выявлений - 15,7%). К концу дня в очереди ожидало аж 18 736 образцов - и такая ситуация тянется уже с конца августа. Более чем по тысяче образцов оставалось в лабцентрах Славянска, Одессы, Сум, Харькова, Хмельницкого, Черкасс и Киева.

За последние две недели, о которых говорит Ляшко, число проводимых тестов действительно выросло, а Украина обогнала Польшу. Впрочем, стоит ли об этом с такой помпой докладывать - вопрос риторический.