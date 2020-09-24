Связали и увезли. Из общежития в Сумах неизвестные, представившись сотрудниками СБУ, похитили полковника ВСУ

Шестеро неизвестных с оружием наперевес, пробрались на территорию Сумского национального аграрного университета и похитили полковника Юрия Полоуса из общежития.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Похитители, попав на территорию учебного заведения через забор, сторожу представились сотрудниками СБУ. После этого они зашли в комнату общежития по месту жительства 45-летнего командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Юрия Полоуса.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Сейчас на месте ЧП полицейские ввели в действие операцию "Перехват".

Напомним, в субботу, 30 мая, около пяти часов утра на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военнослужащего. Боец ВСУ пропал в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту.