Связали и увезли. Из общежития в Сумах неизвестные, представившись сотрудниками СБУ, похитили полковника ВСУ
Шестеро неизвестных с оружием наперевес, пробрались на территорию Сумского национального аграрного университета и похитили полковника Юрия Полоуса из общежития.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Похитители, попав на территорию учебного заведения через забор, сторожу представились сотрудниками СБУ. После этого они зашли в комнату общежития по месту жительства 45-летнего командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Юрия Полоуса.
Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Сейчас на месте ЧП полицейские ввели в действие операцию "Перехват".
Напомним, в субботу, 30 мая, около пяти часов утра на админгранице с Крымом неизвестные похитили украинского военнослужащего. Боец ВСУ пропал в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту.