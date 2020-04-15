ФСБ России задержала в оккупированом Крыму якобы членов "украинской разведгруппы"

Якобы разведчики пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну

ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму группы украинских разведчиков, которые якобы вербовали граждан РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В сообщении сказано, что якобы разведчики пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну.

"Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения", – сообщили в ФСБ.

Читайте также: СБУ за год разоблачила 6 шпионов в дипломатических представительствах

Ахмедов якобы завербовал агентов, среди которых была военнослужащая армии России и "гражданин Украины подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы".

Ее подозревают в том, что в 2017-2018 годах она якобы передала представителям украинской военной разведки доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.

"В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже", – сказано в сообщении.

Женщина отправлена под домашний арест, а Ахмедов отправлен в СИЗО.

Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

Как ранее сообщал Фокус: