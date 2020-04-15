ФСБ России задержала в оккупированом Крыму якобы членов "украинской разведгруппы"
2020-04-15 16:47:00
Якобы разведчики пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну
ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму группы украинских разведчиков, которые якобы вербовали граждан РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
В сообщении сказано, что якобы разведчики пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну.
"Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения", – сообщили в ФСБ.
Ахмедов якобы завербовал агентов, среди которых была военнослужащая армии России и "гражданин Украины подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы".
Ее подозревают в том, что в 2017-2018 годах она якобы передала представителям украинской военной разведки доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.
"В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже", – сказано в сообщении.
Женщина отправлена под домашний арест, а Ахмедов отправлен в СИЗО.
Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Днепре задержали группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.
- Офис генпрокурора сообщил четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестоком обращени с военнопленными.