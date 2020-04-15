Бандой руководил криминальный авторитет по кличке "Ариец"

В Днепре задержали группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что бандой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель Крыма по кличке "Ариец". Злоумышленники выполняли особо тяжкие заказные преступления.

По данным СБУ, участников банды координировали криминальные круги, подконтрольные российским спецслужбам. Главари группировки встречались с кураторами на территории РФ, стран ЕС и Ближнего Востока.

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По данным следствия, участники банды причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

В частности, они минировали и поджигали жилые и коммерческие здания, в которых находились люди. Во время обысков сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации. Также выявлено почти 200 000 гривен, более 20 000 долларов США и 3000 евро, полученных преступным путем.

Открыто уголовное дело по статье "теракт". Главарям группировки сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Проверяется информация о причастности к заказным убийствам.

Как ранее сообщал Фокус: