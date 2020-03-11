В Киеве задержали террориста ИГИЛ, который находился в международном розыске

Боевик ИГИЛ в Украине присоединился к группировке причастной к особо тяжким преступлениям

Служба безопасности Украины задержала в Киеве боевика террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сказано, что иностранец прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

"На территории нашей страны он присоединился к одному из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы", – сообщили в СБУ.

Сейчас задержанный находится под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции.

Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство" Аль Бара Шишани.

Как оказалось, Аль Бара Шишани является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола.