В Житомире арестовали террориста ИГИЛ

2019-11-21 15:40:19

50 0

Задержанный является гражданином РФ и руководителем одной из групп террористической организации

Сотрудники полиции особого назначения КОРД задержали в Житомире гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ. 

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установление места нахождения и задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников",  – прокомментировал событие и.о. начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.

По информации правоохранителей, 30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп",  – уточнили в полиции.

На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...