Словакия согласилась разблокировать работу Ужгородского аэропорта, - Криклий

С властями Словакии был достигнут компромисс, который позволяет разблокировать работу Ужгородского аэропорта. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Только что вместе с моим словацким коллегой, министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение. Наконец после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатья авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей,” - написал Криклий и поблагодарил правительство Словакии за сотрудничество.

Напомним, проблема с аэропортом “Ужгород” заключается в том, что взлетно-посадочная полоса примыкает к государственной границе, и самолеты вынуждены пересекать воздушное пространство Словакии.

Работа аэропорта была прекращена в июне 2016 года из-за разногласий между Украиной и Словакией, кто будет обеспечивать диспетчерское сопровождение самолетов, заходящих на посадку или взлетающих из Ужгорода - словацкая сторона отказывалась передать это право Украине.

Переговоры велись с 2017 года, открытие аэропорта анонсировалось Петром Порошенко еще в декабре 2018 года. В марте 2019 года начала осуществлять внутриукраинские перелеты компания “Мотор-Сич”, но уже через два месяца полеты были приостановлены.

В результате принципиальная договоренность со Словакией была достигнута только в июле 2020 года, некоторое время заняла техническая подготовка сторон к выполнению соглашения.