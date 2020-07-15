Президенты Украины и Словакии подпишут соглашение о полетах в аэропорт Ужгорода

Дипломаты Украины и Словакии обсудили восстановление работы международного аэропорта "Ужгород" и подготовку двустороннего соглашения о регулярном авиасообщении. "Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения аналогичных процедур", – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Его словацкий коллега Иван Корчок подтвердил готовность подписать документ во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

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Суть проблемы состоит в том, что аэропорт в Ужгороде расположен возле самой границы со Словакией (она проходит на расстоянии 100 м от торца ВПП). С трех сторон, кроме западной, словацкой, он окружен горами. Поэтому тяжелые самолеты при взлете и заходе на посадку вынуждены заходить в воздушное пространство Словакии.

Аэропорт имеет ВПП длиной 2038 м и шириной 40 м, что позволяет принимать самолеты Airbus A320 и Boeing 737.

Летом 2016 года закончило действовать старое разрешение на такие маневры, а получение нового столкнулось с юридическими проблемами. Аэропорт принимал только чартерные и экстренные рейсы.

В конце 2018 аэропорт прошел сертификацию EASA, и с 15 марта 2019 года были возобновлены регулярные рейсы. Первый рейс из Ужгорода в Киев с остановкой в Львове выполнила авиакомпания "Мотор Сич" на самолете Ан-24. С 17 мая 2019 года по коммерческим причинам она приостановила выполнение этих рейсов.