Словакия и Украина согласовали работу аэропорта Ужгорода

2019-12-19 13:53:19

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Через воздушное пространство Словакии в аэропорт "Ужгород" совершают посадки самолеты. Кроме того, взлетная полоса аэропорта находится в непосредственной близости к границе

Украина и Словакия соглашение об условиях использования словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Стороны постатейно обсудили положения соглашения и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения", – сказано в сообщении.

Подписание соглашения, фото

Кроме того, в дальнейшем соглашение будет согласовано в соответствии внутригосударственных процедур.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал как можно скорее согласовать сделку, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.

Отметим, через воздушное пространство Словакии в аэропорт "Ужгород" совершают посадки самолеты. Кроме того, взлетная полоса аэропорта находится в непосредственной близости к границе.

Самолеты нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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