Словакия и Украина согласовали работу аэропорта Ужгорода
2019-12-19 13:53:19
Через воздушное пространство Словакии в аэропорт "Ужгород" совершают посадки самолеты. Кроме того, взлетная полоса аэропорта находится в непосредственной близости к границе
Украина и Словакия соглашение об условиях использования словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"Стороны постатейно обсудили положения соглашения и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения", – сказано в сообщении.
Кроме того, в дальнейшем соглашение будет согласовано в соответствии внутригосударственных процедур.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал как можно скорее согласовать сделку, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.
Отметим, через воздушное пространство Словакии в аэропорт "Ужгород" совершают посадки самолеты. Кроме того, взлетная полоса аэропорта находится в непосредственной близости к границе.
Самолеты нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце 2018 года аэропорту Ужгород разрешили принимать рейсы.
- А в марте 2019 года аэропорт Ужгорода впервые с 2016 года принял рейс, которым и был авиарейс "Киев–Львов–Ужгород".
- 15 марта было запущено регулярное авиасообщение с Ужгородом, обеспечиваемое компанией Мотор Сич.