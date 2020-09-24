"ДТЭК" Ахметова победил в тяжбе по "Ротердам +". Высший суд отказался возобновлять дело

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался возобновлять разбирательство по делу "Роттердам +" в связи с недостаточностью улик, собранных до истечения срока расследования.

Об этом по результатам заседания суда в четверг, 24 сентября сообщила в Facebook неправительственная организация "Центр противодействия коррупции", опубликовав фото судьи, принявшей соответствующее решение.

"На фото – судья Высшего антикорсуда Екатерина Широкая, которая отказалась возобновлять дело "Роттердам +". Жалобу экс-депутата Чумака Широкая не удовлетворила", – написали в ЦПК. Речь идет о жалобе экс-заместителя генпрокурора Украины Виктора Чумака на постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела по "Роттердам +".

Скриншот: Facebook.com / Antac.ua

Как отметили в "Центре", судью Екатерину Широкую "не убедило то, что прокурор САП Виталий Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела", а также сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки от формулы ценообразования "Роттердам +", а просто заключали "невозможность" сделать вывод о их размере.

В ЦПК добавили, что уже подали жалобу в Апелляционную палату Антикоррупционного суда, где решение ВАКС будет обжаловано.

Напомним, 28 августа этого года в САП постановили, что указанное дело закрыто в части, касающейся подозреваемых. Свое решение прокуратура обосновала тем, что "в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, и отсутствием других процессуальных источников доказательств", были исчерпаны возможности получить достаточные улики для доказательства виновности подозреваемых.

В энергохолдинге "ДТЭК" в ответ на это отметили, что решение САП закрыть уголовное производство подтвердило законность применения принципа импортного паритета при поставках угля и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.