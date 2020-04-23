Состояние Ахметова сократилось на 80% за последние семь лет, – Bloomberg

По данным агенства, это одно из наибольших падений в рейтинге миллиардеров

Состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, за семь лет сократилось на 80%. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, это одно из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров. Согласно текущей версии рейтинга Ахметов занимает в нем 435 строчку с состоянием в 4,35 млрд долларов.

По мнению журналистов, основной задачей Ахметова в настоящее время является сохранение бизнеса на плаву, так как пандемия коронавируса значительно снизила цены на промышленные товары и сырье.

Кроме того, пишет издание, теплая зима в этом году привела к снижению потребления электроэнергии. Как результат, добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% .

Но несмотря ни на что, Ахметов выживает, пишут журналисты. 53-летний олигарх сколотил состояние на обломках Советского Союза и поддерживал свою экономическую империю на протяжении более 10 лет. При этом, он развивал свой бизнес на фоне постоянной политической нестабильности, войны и аннексии Крыма Россией.

Кроме того, пишет издание, Ахметову удалось выстроить отношения с президентом Владимиром Зеленским, о чем свидетельствует назначение на пост премьер-министра страны бывшего сотрудника ДТЭК Дениса Шмыгаля.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно данным журнала Forbes, состояние украинского миллиардера Рината Ахметова за год сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд.

Украинцы считают главным двигателем реформ президента Владимра Зеленского, а тормозом – олигархов.