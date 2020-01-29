Украинцы считают главным двигателем реформ Зеленского, а тормозом – олигархов, – опрос

Но успехов в реформах украинцы пока не видят

Главным двигателем реформ 60% украинцев считают президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствую результаты совместного соцопроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Также к основным двигателям реформ украинцы причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии "Слуга народа" (30%), население (27%) и общественные организации, волонтеров (24%).

При этом наиболее сопротивление реформам, по мнению опрошенных, оказывают олигархи (51%) и бюрократия, чиновники (43%).

По сравнению с прошлым годом резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%), зато значительно уменьшилось признание двигателями реформ стран Запада (с 25% до 12%), а также МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).

Также большинство опрошенных (80%) считает, что Украина способна преодолеть существующие трудности, правда, на ближайшие несколько лет надеются 25%, а 55% относят возможность успеха на более отдаленную перспективу. А вовсе не верят в способность страны преодолеть трудности только 11%.

Выросла и готовность украинцев терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ (32% в 2018 году и 49% в конце 2019). Но только 14% готовы терпеть столько, сколько надо (в 2018 таких было еще меньше – 9%), 35% готовы потерпеть не более года (24% в 2018). Не готовы терпеть трудности, потому что не верят в реформы 25% (30% в 2018), а 21% не готовы терпеть, потому что их материальное положение уже сейчас невыносимое (в 2018 таких было больше - 32%).

При этом 50% украинцев считают, что пока еще власть не приступила к успешной реализации ни одной из реформ.

Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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