В заводской столовой в Коломые отравились более ста человек

101 человек отравился в результате употребления пищи в столовой в городе Коломыя, Ивано-Франковская область. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении. Все они употребляли пищу в столовой ООО "Леони" (г. Коломыя) ", – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Как пишет RegioNews, прокуратура Ивано-Франковской области открыла производство по факту массового отравления на заводе "Леони" в Коломые.

В Ивано-Франковской областной больнице сообщили, что тяжелых больных нет, состояние пострадавших стабильное. По словам больных, все они употребляли в столовой сосиски и колбаски, после чего их самочувствие ухудшилось.

Напомним, в Ровенской области отравились 68 учеников Ясногорской общеобразовательной школы. Семь учеников школы №10 города Мукачево попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. А в Луцке 10 человек после посещения одной из местных пиццерий госпитализировали с диагнозом острый гастроэнтероколит.