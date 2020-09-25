Украина не сможет одновременно вести войну за Крым, и за Донбасс, – заместитель секретаря СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет вернуть себе Крым силовым путем, одновременно воюя на Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "ДОМ".

“Мы четко понимаем, что решать проблему (с возвращением Крыма) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы – это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем”, – сказал Кривонос.

По его словам, для того, чтобы воевать на два фронта, у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.

"Это в первую очередь – человеческие потери", – сказал Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО считает, что единственным способом вернуть Крым является усиление санкций против России.

"Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря", – объяснил Кривонос.

Он добавил, что параллельно с этим, Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст способность при необходимости действовать силовыми методами".

При этом замглавы СНБО заявил, что Россия может захватить гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области.

“Даже если россияне захватят, вода так быстро не пойдет. Для наполнения канала нужна не одна неделя. Это в случае, если все работает, все отработано и все ремонтируется... Шесть лет этим вопросом россияне в Крыму не занимались, они использовали ресурсы Крыма”, – отметил он.

Ранее Сергей Кривонос заявлял, что Россия подготовила в аннексированом Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу.