Каждый год. В Украине ввели индексацию алиментов

В Украине будут проводить индексацию размера алиментов. Ее будут осуществлять каждый год, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отметим, изменения, касающиеся индексации алиментов, вступили в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, в законе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также безоговорочно проводить индексацию размера алиментов.

Стоит заметить, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен и размер алиментов. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн. Соответственно минимальный гарантированный размер алиментов составляет: для детей до 6 лет - 889,5 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн. При этом, в Украине максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Интересно, что на начало 2020 года в базах данных пограничной службы числились около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Напомним, в Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей рассчитались с долгами по алиментам. Это составляет 12% от общего количества. А Госслужба занятости совместно с Минюстом будут трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.

Словарь

Индексация алиментов представляет собой механизм повышения размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме, который позволяет частично или полностью возместить подорожание товаров и услуг на украинском рынке.

Почему это важно?

Алиментные выплаты присуждаются в процентах от зарплаты или в твердой денежной сумме. Второй вариант выгоден, если прибыль плательщика не постоянна, место работы часто меняется, или плательщик не оформлен официально. Однако процесс инфляции обесценивает денежную сумму, а расходы на детские потребности растут по мере взросления. Поэтому алиментные выплаты индексируются регулярно. Индексируются только в твердой денежной сумме установленной судом или договором между родителями. Это правило устанавливает ч. 2 ст. 184 Семейного кодекса (СК) Украины.

Порядок индексации алиментов регулируется СК Украины и Законом "Об индексации денежных доходов населения". Однако СК не содержит норм, которые бы регламентировали сам порядок процедуры. В ст. 2 Закона приведен исчерпывающий перечень объектов, которые индексируются, но среди них алиментов нет. Верховный Суд Украины прояснил ситуацию в 2013 году и приказал применять к выплатам на ребенка общий порядок перерасчетов по правилу "аналогии закона", согласно п. 8 ст. 8 Гражданского процессуального кодекса.

На практике все гораздо сложнее. По логике, при принудительном взыскании детских выплат, перечислять сумму должны государственные исполнители. Но законодательство не предоставляет таких полномочий исполнительной службе. Поэтому для того, чтобы провести перерасчет выплат, необходимо подать исковое заявление в суд о проведении индексации, назначенной судом.

Принятый закон предусматривает устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций, поскольку документом предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов без обращения в суд.