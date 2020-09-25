Мост Патона во время реконструкции перекрывать не будут, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение по мосту Патона на время реконструции перекрывать не будут.

"Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона – это одна из важных транспортных артерий, соединяющей правый берег с левым", – сказал Кличко.

По его словам, мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году, ремонт осуществляли один раз.

"В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии", – сообщил мэр.

Кличко говорит, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на стальную. Кроме того, предусмотрена дополнительная полоса движения, убрана реверсивная полоса движения. Также будут обустроены велодорожки.

По предварительным расчетам, стоимость реконструкции будет около 7 млрд гривен.

Напомним, в Николаеве около 5 утра 3 июля саморазвелся Ингульский мост. Причиной случившегося мэр города Александр Сенкевич назвал ремонтные работы.