В Николаеве сам по себе внезапно развелся Ингульский мост

В Николаеве около 5 утра 3 июля саморазвелся Ингульский мост. Причиной случившегося мэр города Александр Сенкевич назвал ремонтные работы.

"По заказу службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", – написал он в Facebook.

По словам мэра, работники "ЭЛУ Автодорог" оперативно установили противовес и около 7 часов движение по мосту было восстановлено.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Хотя по словам очевидцев, мост начал разводиться, когда по нему двигались автомобили.

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