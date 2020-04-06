В Николаеве выстрелом в голову ранили авторитета Титова по кличке "Мультик", — СМИ

2020-04-06 15:41:00

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Мужчина находится в реанимации

6 апреля в Николаеве около бизнес-центра "Техноконтракт", произошла стрельба. Был ранен бизнесмен.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Работники рядом расположенной автомойки услышали выстрелы. После этого, выйдя на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в Больницу скорой помощи Николаева. Стрелявший с места происшествия скрылся.

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Издание сообщает, что раненым якобы является известный в регионе бизнесмен Михаил Титов (Мультик).

Место происшествия оцеплено полицейскими, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска.

По информации очевидцев, якобы есть еще один раненый, которого увезла скорая помощь.

"На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники управления уголовного розыска и управления стратегических расследований. Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц", – сказано в сообщении полиции.

По информации издания "Преступности.net", бизнесмен находится в тяжелом состоянии находится в реанимации. По предварительной информации, в него стреляли из пистолета.

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Михаила Титова неоднократно называл “криминальным авторитетом Мультиком” бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который заявил, что Титов контролирует значительную часть местных депутатов.

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