25 вересня відбудеться церемонія відкриття 11-й Одеського міжнародного кінофестивалю
Вже в цю п’ятницю, 25 вересня, розпочинається 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який буде проходити онлайн до 3 жовтня.
Традиційно свято кіно розпочнеться з церемонії відкриття ОМКФ, яка теж відбудеться в інноваційному онлайн-форматі. Як це буде, дивіться у тизері урочистої події.
Наступні 9 фестивальних днів з моменту старту 11-го ОМКФ на вас чекає знайомство зі світовими кінохітами, учасниками та переможцями кінофестивалів класу А, спілкування з їхніми авторами, а також участь у Q&A із всесвітньо відомими діячами кіно.
Фільмом Відкриття стане політична комедія “Босий імператор” режисерського подружжя Пітера Бросенсона та Джессіки Вудворт. Це сіквел до їхнього попереднього фільму – “Король бельгійців”, який отримав Гран-Прі 8-го ОМКФ. Подивитися стрічку можна тут: https://oiff.online/film/28
А поки ще є час скласти власний розклад переглядів та забронювати квитки на найпопулярніші фільми, адже кількість переглядів буде обмеженою. Пам’ятайте, що фільми доступні до перегляду виключно на території України.
З розкладом фестивалю можна ознайомитись тут: oiff.online/festival/schedule/
Абонементи можна придбати тут: oiff.online/festival-pass
Приєднуйтесь до трансляції церемонії відкриття на сторінці ОМКФ у Facebook, на Youtube-каналі, сайті фестивалю oiff.com.ua або платформі oiff.online.
*Реалізується за підтримки Українського культурного фонду / With the support of Ukrainian Cultural Foundation
*Здійснюється за підтримки Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union / With the support of Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union
11-Й ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ДЯКУЄ ЗА ПІДТРИМКУ СВОЇМ ПАРТНЕРАМ ТА СПОНСОРАМ:
Генеральний партнер - АТ "ТАСКОМБАНК"
За підтримки Українського культурного фонду
За підтримки Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union
Офіційний партнер - izibank
Генеральний медіа партнер - телеканал "Україна"
Офіційний алкогольний спонсор - ARARAT
Партнер пітчингу серіалів - кінокомпанія Star Media
Офіційний аудитор – Kreston GCG
Креативний партнер - BBDO Ukraine
Партнер фестивалю - DzygaMDB
Юридичний партнер - Axon Partners
Інформаційний партнер - медіа дім НВ
Головний радіо партнер - NRJ
Партнер фестивалю - EscapeLAB
Медіа партнер - MEGOGO
Світський партнер - JetSetter
Інформаційний партнер - VGL cinema
Партнер фестивалю - Liki24.com
Розумний глянець - L'Officiel Ukraine
Медіа партнер - сайт мicта Одеси 048.ua
Партнер фестивалю - Pufetto
Офіційний партнер - тижневик Фокус
Інформаційний партнер - KYIV MEDIA WEEK
Державне агентство України з питань кіно
Баварський Дім Одеса
Посольство Держави Ізраїль в Україні
Посольство Канади в Україні
Виконавчий комітет Одеської міської ради
Одеська обласна державна адміністрація
Польський Інститут у Києві
Французький Інститут в Україні
Goethe-Institut в Україні