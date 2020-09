25 вересня відбудеться церемонія відкриття 11-й Одеського міжнародного кінофестивалю

Вже в цю п’ятницю, 25 вересня, розпочинається 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який буде проходити онлайн до 3 жовтня.

Традиційно свято кіно розпочнеться з церемонії відкриття ОМКФ, яка теж відбудеться в інноваційному онлайн-форматі. Як це буде, дивіться у тизері урочистої події.

Наступні 9 фестивальних днів з моменту старту 11-го ОМКФ на вас чекає знайомство зі світовими кінохітами, учасниками та переможцями кінофестивалів класу А, спілкування з їхніми авторами, а також участь у Q&A із всесвітньо відомими діячами кіно.

Фільмом Відкриття стане політична комедія “Босий імператор” режисерського подружжя Пітера Бросенсона та Джессіки Вудворт. Це сіквел до їхнього попереднього фільму – “Король бельгійців”, який отримав Гран-Прі 8-го ОМКФ. Подивитися стрічку можна тут: https://oiff.online/film/28

А поки ще є час скласти власний розклад переглядів та забронювати квитки на найпопулярніші фільми, адже кількість переглядів буде обмеженою. Пам’ятайте, що фільми доступні до перегляду виключно на території України.

З розкладом фестивалю можна ознайомитись тут: oiff.online/festival/schedule/ all

Абонементи можна придбати тут: oiff.online/festival-pass

Приєднуйтесь до трансляції церемонії відкриття на сторінці ОМКФ у Facebook, на Youtube-каналі, сайті фестивалю oiff.com.ua або платформі oiff.online.

*Реалізується за підтримки Українського культурного фонду / With the support of Ukrainian Cultural Foundation

*Здійснюється за підтримки Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union / With the support of Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union

