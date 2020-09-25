Температура воздуха в октябре ожидается в пределах климатической нормы, – Укргидрометцентр

Количество осадков в октябре ожидается на уровне 30–65 мм, а в Карпатах местами 75–100 мм, что также находится в пределах средних многолетних значений.

Укргидрометцентр сообщает, что для октября в Украине характерно:

среднемесячная температура воздуха 6–12 градусов;

во второй и третьей декадах октября среднесуточная температура воздуха падает ниже 8 градусов, а в южной части страны и на Закарпатье это происходит в первой декаде ноября;

максимальная температура воздуха достигает 25–35 градусов, а в горных районах – 18–24.

минимальная температура – 5-16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах – местами 18–23 градусов мороза, на юге Крыма – 0-2 градуса мороза.

среднее количество осадков составляет 20–54 мм, в Карпатах – до 80 мм, на высокогорье – до 120 мм.

Между тем, умеренные магнитные бури обрушатся на Землю 26 и 27 сентября. Об этом сообщил метеоцентр "Фобос". "В субботу, 26 сентября, магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь", - заявили синоптики. К концу выходных геомагнитное поле начнется приходить в норму и полностью успокоится к середине следующей недели.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.