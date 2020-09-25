150-летний дом на Саксаганского в Киеве разрушили без необходимого разрешения, – КГГА

Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Министерство культуры с просьбой принять меры из-за сноса дома в центре Киева на ул. Саксаганского, 76.

Речь идет о действиях застройщика и сносе дома, который расположен на территории центрального исторического ареала Киева и в зоне регулирования застройки первой категории.

В КГГА отметили, что здание не состоит на учете как памятник или объект культурного наследия, но рядом есть дома, которые имеют подобный статус.

На щите, установленном возле забора, написано, что на объекте проводятся работы по "реконструкции с надстройкой административного здания".

По данным историков, этому зданию около 150 лет. Оно было самым старым строением на улице Саксаганского.

Бывший депутат Киевсовета, глава общественной организации "Киевское вече" Елена Терещенко написала в Facebook, что здание представляет огромную ценность, так как является уникальным элементом исторической фоновой застройки Киева XIX-XX веков.

Она не понимает, почему департамент культуры КГГА не внес этот и другие подобные исторические дома в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, чтобы их защищал предоставленный охранный статус.

Терещенко также напоминает, что градостроительные условия и ограничения на строительство многоэтажки вместо этого дома выдала застройщику именно КГГА. Департамент благоустройства КГГА предоставлял разрешение на нарушение благоустройства и установку строительного забора.

Напомним, еще в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заброшенные по причине бездействия владельцев исторические здания столичная власть будет возвращать в коммунальную собственность.