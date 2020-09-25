Названа вероятная причина взрыва газопровода под Чабанами
Авария на магистральном газопроводе возле поселка Чабаны Киевской области произошла из-за дефекта монтажных соединений, допущенного на этапе строительства, считает главный инженер ООО "Оператор ГТС" Украины Юрий Зябченко.
"Исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода", – сказал Зябченко.
По его словам, окончательный вывод об аварии будет обнародован после завершения работы комиссии по расследованию.
Напомним, в ночь на 15 сентября в поселке Чабаны, расположенном под Киевом, прогремел мощный взрыв. Как позже выяснилось, произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.