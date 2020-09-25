Золотые и бриллиантовые. С начала года в Украине провели 170 юбилейных свадеб

Повторно посетить ЗАГС, чтобы еще раз отметить свадьбу, можно в любую ее годовщину. С начала года 12 пар пришли в первую годовщину, а 49 пар таким образом отметили свой "золотой" юбилей – 50 лет супружества, сообщил Минюст.

"Бриллиантовый" юбилей, 60 лет брака, отметили девять пар, по одной в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой областях.

Базовая стоимость юбилейной церемонии бракосочетания составляет 399 грн. Если же церемония будет выездной или продолжительнее стандартной, придется оплатить дополнительные услуги. Повторно "брачующиеся" получают полный комплект: украшенный зал в ЗАГСе, ведущую церемонии, могут пригласить гостей, им выдадут повторное свидетельство о браке.

Напомним, в Минюсте анонсировали закрытие восьми крупных пенитенциарных учреждений. Это позволит "оптимизировать систему, а также уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание системы уголовно-исполнительной службы".