Минюст закрывает восемь колоний: заключенных переведут в другие тюрьмы

Персонал исправительных учреждений либо сократят, либо переведут на аналогичные должности в ближайших местах лишения свободы и межрегиональных учреждениях Минюста

В Минюсте анонсировали закрытие восьми крупных пенитенциарных учреждений. Об этом рассказала замминистра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, такая реструктуризация позволит "оптимизировать систему, а также уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".

Так, на заседании оптимизационной комиссии приняли решение закрыть:

Ковельскую воспитательную колонию

Черкасскую исправительную колонию №62

Дергачевскую исправительную колонию №109

Желтоводскую исправительную колонию №26

Игренский исправительный центр №133

Черноморскую исправительную колонию №74

Ширяевский исправительный центр №111

Устиновский исправительный центр №37.

Заключенных переведут в другие исправительные учреждения "с лучшими условиями содержания", а персонал сократят, либо переведут на аналогичные должности в ближайших местах лишения свободы и межрегиональных учреждениях Минюста.

Имущественные комплексы закрытых пенитенциарных учреждений государство передаст инвесторам для того, чтобы улучшать инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы.

Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказывал, что Минюст планирует летом-осенью выставить на продажу десятки тюрем и СИЗО.

Также министр отмечал, что потенциальных инвесторов не интересуют здания, их интересуют участки. "Когда-то СИЗО строились на окраинах города, а теперь это – центр. Соответственно, у нас огромные площади, несколько гектаров земель практически в каждом большом городе, на хороших земельных участках", – сказал он.