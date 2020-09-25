Минздрав обновил перечень стран "красной" коронавирусной зоны

С 25 сентября в "красном" списке находятся 50 стран. В него включены страны, где уровень заболеваемости превышает 110 человек на 100 тыс. населения, и те, которые не публикуют национальной коронавирусной статистики.

В этом перечне находятся Израиль, Черногория, Мальдивы, Испания, Франция, Чехия, Молдова, США и др.

Сама Украина находится в "зеленой" зоне с показателем 109,5 заболевших. В других "зеленых" странах этот показатель меньше. Это: Австрия, Румыния, Армения, Португалия, Швейцария и др.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое зонирование вступит в силу 28 сентября.

В Украине в последнее время наблюдается рост количества тяжелых больных, заразившихся коронавирусом, а, следовательно, и рост числа госпитализаций.