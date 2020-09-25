Никаких проблем с выплатами пенсий не будет, – Третьякова

Сегодня, 25 сентября, украинские СМИ со ссылкой на информацию о заседании комитета ВР по соцполитике, написали, что из-за нарастающей задолженности ПФ перед Госказначейством в конце года могут быть проблемы с выплатой пенсий. Выводы о возможных рисках были сделаны на основании информационной справки Государственной казначейской службы.

После появления этих сообщений информация о заседании комитета пропала с сайта Верховной Рады (мы публикуем скриншот кэша Google).

Глава комитета Галина Третьякова разослала в СМИ сообщение, в котором заявила, что никаких проблем с выплатой пенсий не будет.

"Паники не было и не будет. Ситуация полностью контролируется", – заверила она, уточнив, что это касается и госбюджета 2021 года, в котором предусмотрены деньги для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

В то же время задолженность ФЛП перед ПФ растет и уже превысила 11 млрд грн. Третьякова сообщила, что подала законопроект о списании этой задолженности, так как преодолеть ее невозможно.

Напомним, Верховная Рада на время карантина освободила от уплаты ЕСВ всех физлиц-предпринимателей. В результате ПФ лишили сразу миллиардов гривен поступлений.

Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании. Об основных направлениях изменений она этом рассказала в интервью Фокусу.