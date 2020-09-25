Завтра буду на Харьковщине: Зеленский вылетает к месту, где разбился самолет с курсантами

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 сентября вылетит в Харьковскую область, где вечером в пятницу разбился военный самолет АН-26 с курсантами на борту.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - проинформировал глава государства.

Как сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, Государственная комиссия для скорейшего выяснения обстоятельств авиакатастрофы транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области, уже создана. Председателем ее стал вице-премьер-министр Олег Уруский.

В состав комиссии, как сообщил Немчинов, входят Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

По предварительным данным, на борту находились 28 человек, найдены тела 22 погибших.