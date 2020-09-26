АН-26: самолету, который разбился под Харьковом, было 43 года

Самолету, который упал, не долетев до военного аэродрома под Харьковом, было больше 40 лет. Такой вывод можно сделать, сравнив информацию из официального сообщения командования ВВС Украины и сведения о заключенном с ГП "Антонов" договоре на продление срока эксплуатации военных самолетов.

Летом 2020 года сообщалось, что командование Военно-воздушных сил Украины подписало контракт с заводом "Антонов", согласно которому завод должен был провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов.

В числе машин, которыми должны были заняться специалисты "Антонова", упоминается самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), выпущенный в 1977 году.

Скриншоты: https://defence-ua.com/

При этом в сообщении Командования ВВС о случившейся вечером 25 сентября катастрофе упоминается тот же бортовой номер:

"Сегодня вечером на Харьковщине произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении командования.

Документы по тендеру опубликованы на сайте Prozorro, в них можно найти информацию о том, что заводской ремонт должен продлить срок эксплуатации Ан-26 на 2 года, закончить работы планировалось к 30 ноября.

Скриншоты: https://prozorro.gov.ua/

Завершили ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или же самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно.

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

По предварительным данным, на борту находились 28 человек, найдены тела 22 погибших.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в авиакатастрофе с АН-26 выжили два человека. Они сумели спастить, выпрыгнув с самолета, когда он находился уже на минимальном расстоянии от земли.

Президент Зеленский дал поручение создать правительственную комиссию для расследования катастрофы и сообщил, что 26 сентября вылетает на Харьковщину.