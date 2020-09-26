В Украине объявлен День траура по погибшим в катастрофе АН-26

26 сентября объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26 возле Чугуева, Харьковская область. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и деток погибших воинов", - написал президент.

Также в эти часы он посетил место трагедии, где заявил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.