Найдены тела всех погибших в катастрофе АН-26: 25 человек

По состоянию на 12:15 26 сентября, на месте катастрофы АН-26 в Харьковской области найдены тела 25 человек. Еще один курсант скончался в больнице. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как известно, изначально были найдены живыми 2 курсанта, но один из них скончался в больнице Харькова. Одного курсанта, который должен был лететь в самолете, к полету не допустили. Командование уточняет, что на борту самолета находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

По предварительной информации, учебный вылет совершали курсанты 2-го и 4-го курсов.