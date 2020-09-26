"Как в компьютерной игре". Выживший курсант рассказал Зеленскому о катастрофе

Владимир Зеленский посетил курсанта, который выжил после авиакатастрофы АН-26 под Харьковом. Об этом сообщает Телеграм-канал президента.

Курсанта зовут Вячеслав Золочевский, ему всего 20 лет, сообщил Громадському глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

"Учитывая сложившуюся эмоциональную ситуацию, врачи говорят, что он в состоянии средней тяжести, но физически - даже в удовлетворительном", заявил Кучер.

С курсантом пообщался и президент Владимир Зеленский. Вячеслав рассказал, что происходящее напомнило ему компьютерную игру. Юноша пытался погасить огонь, охвативший его товарища, умершего впоследствии в больнице, но того, что прыгал из самолета, не помнит.

Владимир Зеленский назвал поступок молодого человека героизмом среди поля смерти.

Напомним, семьи погибших получат помощь от Минобороны в размере 1,5 млн гривен.