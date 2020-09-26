Семьям погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 млн гривен

Выплата за счет Минобороны будет единоразовой

Семьям погибших пассажиров АН-26, разбившегося под Харьковом, выплатят 1 млн 576,5 тыс грн. Об этом было заявлено на заседании Кабмина, сообщает УП.

Решение озвучил заместитель министра обороны Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабинета министров 26 сентября.

Сумма выплаты составляет 750 прожиточных минимумов. Выплата будет произведена единоразово.

Напомним, в авиакатастрофе АН-26 погибли 26 человек. 1 курсант выжил, еще 1 скончался в больнице. 25 тел были найдены на месте трагедии, но идентифицировать их невозможно из-за сильных повреждений.