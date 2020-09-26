Неоднократно отказывали двигатели. Мать погибшего пилота рассказала, что Ан-26 был неисправен

Мать одного из погибших пилотов в Харьковской области Римма Мхавилла заявила, что самолет Ан-26 был изначально неисправным. Об этом сообщила Мхавилла в эфире Канал 24.

Мать погибшего Ашрафа Мсуя утверждает, что сын звонил ей до произошедшей трагедии и говорил о том, что самолет Ан-26 был неисправным.

"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – сообщила мать погибшего пилота.

Мхавилла отметила, что ее сын 1991 года рождения окончил на "отлично" академию им. Кожедуба. Он был первым в своей семье, кто захотел сделать карьеру в военной сфере.

"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", – добавила Мхавилла.

Напомним, в авиакатастрофе АН-26 погибли 26 человек. 1 курсант выжил, еще 1 скончался в больнице. 25 тел были найдены на месте трагедии, но идентифицировать их невозможно из-за сильных повреждений.